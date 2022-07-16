شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان سريلانكا يستعد لاختيار رئيس جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - على أمل استكمال عملية اختيار رئيس جديد في غضون سبعة أيام وأن يجتمع البرلمان اليوم السبت، قبل رئيس البرلمان السريلانكي رسميا استقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا، أمس الجمعة، بعد فراره إلى سنغافورة هربا من انتفاضة شعبية أثارتها أسوأ أزمة اقتصادية في بلاده منذ سبعة عقود.

وقال رئيس البرلمان ماهيندا يابا أبيواردينا للصحفيين: «انطلاقا من هذه النقطة، سننتقل إلى تعيين رئيس جديد بحسب الدستور. سيحدث الأمر بسرعة وبنجاح، أطلب من الجميع دعم هذه العملية».

ووصل راجاباكسا إلى سنغافورة أمس الأول الخميس، بعد أن فر إلى جزر المالديف في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء على متن طائرة عسكرية مع زوجته واثنين من حراسه، واقتحم المتظاهرون قصر الرئاسة ومكتبه يوم السبت الماضي.

وأثار نبأ استقالة راجاباكسا، التي أُرسلت في البداية عبر البريد الإلكتروني إلى رئيس البرلمان قبل تسليمه نسخة ورقية، الابتهاج في مدينة كولومبو الرئيسية في وقت متأخر من مساء الخميس، حيث أطلقت الحشود الألعاب النارية ورقص الناس ورددوا هتافات في موقع احتجاج رئيسي.

وقال رئيس البرلمان أبيواردينا: إنه يأمل في استكمال عملية اختيار رئيس جديد في غضون سبعة أيام، وأن يجتمع البرلمان اليوم السبت.

وتصاعدت الاحتجاجات في الشوارع ضد الأزمة الاقتصادية في سريلانكا على مدى شهور، وبلغت ذروتها هذا الأسبوع عندما استولى مئات الآلاف من المحتجين على المباني الحكومية في كولومبو، وألقوا باللوم على عائلة راجاباكسا وحلفائها في التضخم الجامح ونقص السلع الأساسية والفساد.