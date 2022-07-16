شكرا لقرائتكم خبر عن الصدر يؤكد للكتل العراقية: لا نريد إعادة المجرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، أمس الجمعة، مخاطبا القوى السياسية في بلاده، على عدم إعادة المجرب وتكرار المأساة القديمة، كما طالبهم بمحاسبة فاسديهم تحت طائلة قضاء نزيه غير مسيس أو مفصل على مقاس الفساد.

وفي خطبة الجمعة الموحدة التي حضرها عشرات الآلاف من العراقيين، وألقاها الشيخ محمود الجياشي نيابة عن الصدر، أكد الأخير أنه «إذا أرادوا تشكيل الحكومة فعليهم الالتزام بإخراج الاحتلال، وأن أولى خطوات التوبة محاسبة فاسديهم بلا تردد وبعيدا عن الاحتلال وتدخلاته»، في إشارة إلى نظام إيران.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع»، قال الصدر: «إنني أدعو الكتل السياسية، وبالأخص الشيعية، إلى التوبة لله، ومحاسبة فاسديهم تحت طائلة قضاء نزيه غير مسيس أو مفصل على مقاس الفساد».

وتابع: «إنني لست ناطقا باسم المرجعية، ولكن كلنا يعلم أنها قد أغلقت بابها أمام جميع السياسيين بلا استثناء، وهذه سُبة بالنسبة للسياسيين الشيعة، لذلك أطالبهم بطلب العفو والتوبة من الله، وأن أغلبهم غير مقتنع أن حب الوطن من الإيمان وأصبحت توجهاتهم خارجية، لذلك أطالب بتجذير حب الوطن، والتعامل مع الدول بالمثل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وترك التبعية المقيتة».

وأشار الصدر إلى أنه «لا يمكن تشكيل حكومة عراقية قوية مع وجود سلاح منفلت، ولذلك عليهم التحلي بالشجاعة وإعلان حل جميع الفصائل، وإبعاد المحتل، وإن عاد عدنا أجمع».

ولفت إلى أنه «يجب إعادة تنظيم الحشد الشعبي وإبعاده عن التدخلات الخارجية»، مشيرا إلى أنه وحفاظا على سمعة الحشد الشعبي يجب إعادة تنظيمه، وتصفية جسده من العناصر غير المنضبطة، وترك المحسوبيات، وإبعاد الحشد وعدم زجهم في حروب طائفية أو خارجية، وإبعاد الحشد عن السياسة والتجارة.

وأضاف: «كلنا سمعنا بمقولة (المجرب لا يجرب) وأردفناها بـ(الشلع قلع)، فلا تعيدوا المجرب فإنه سيستمر بغيه، فلا نريد أن تُعاد المأساة القديمة ويُباع الوطن، وتتكرر سبايكر والصقلاوية، وغيرها الكثير من صفقات مشبوهة، والرضوخ للغرب أو الشرق واستمرار معاناة الشعب».

وأكد: «جيش العراق وشرطته يجب أن يُحترما ويحفظ دمهما، ووقف الاعتداء عليهما، ويجب أن يكونا في مقدمة باقي التشكيلات، وإبعادهما عن المحتل والتدخلات الخارجية، فقوتهما قوة للعراق وشعبه، ويجب الاعتناء بأهالي المناطق المحررة، وإبعاد التجار الفاسدين عنهم، وأن تبنى هذه المناطق من أهلها، وعدم التغافل عن مناطق الوسط والجنوب أيضا».