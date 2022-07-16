شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: الفلسطينيون يستحقون دولة مستقلة وقابلة للحياة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، أن الشعب الفلسطيني يستحق أن تكون له دولة مستقلة وقابلة للحياة، لافتا إلى أن الالتزام بهدف حل الدولتين لم يتغير.

وشدد بايدن خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب اجتماعهما في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، على ضرورة خلق أفق سياسي يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

كما أكد أن القدس يجب أن تكون مدينة للجميع، والحفاظ على الوضع القائم فيها بما في ذلك حرية ممارسة الأديان بسلام وكرامة.

وأعلن عن تقديم 200 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إلى جانب 100 مليون دولار إضافية لدعم قطاع الرعاية الصحية في فلسطين من خلال مستشفيات القدس الشرقية.

ومن جهة أخرى، حذر الرئيس عباس خلال المؤتمر الصحفي من أن فرصة حل الدولتين للسلام مع إسرائيل قد تكون متاحة اليوم لكنها لن تبقي طويلا.

وقال عباس إنه بحث مع بايدن خلال اجتماعهما في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، سبل إعادة تثبيت الأسس التي قامت بها عملية السلام المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين على حدود عام 1967.

وأعرب عباس عن مد يده إلى قادة إسرائيل «لصنع سلام الشجعان من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة وجميع شعوب المنطقة».

وإضافة إلى المساعدات المعلنة للمستشفيات في القدس الشرقية، أعلن بايدن أيضا عن تدابير لتحديث شبكات الاتصالات في الضفة الغربية وغزة إلى الجيل الرابع فائق السرعة بحلول نهاية عام 2023، وإجراءات أخرى لتسهيل السفر بين الضفة الغربية والأردن.

وإلى جانب ذلك ستكون هناك حزمة تمويل منفصلة بقيمة 201 مليون دولار مقدمة من خلال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ولطالما كان حل الدولتين مع وجود دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل الحالية هو الحل المفضل للمجتمع الدولي، لكنه بدا بعيد المنال على نحو متزايد، مع تشدد المواقف وتراجع التأييد من كلا الجانبين.

وأعرب كل من بايدن ولابيد، أمس الأول الخميس، عن دعمهما نموذج الدولتين، لكن مع اقتراب موعد إجراء انتخابات في إسرائيل في نوفمبر، وضعف التأييد لوقف التوسع في المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية، فإن الاحتمالات الحالية للتوصل إلى اتفاق تبدو بعيدة.