شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ضابط بالجيش الباكستاني على يد إرهابيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل ضابط في الجيش الباكستاني بعد تعرضه للاختطاف على يد مسلحين في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش، أمس الجمعة، أن المقدم لايق مرزا بيغ، قد تم اختطافه برفقة أحد أقاربه قبل يومين، من قبل مجموعة مسلحة مكونة من نحو اثني عشر شخصا، في منطقة ورشوم بمديرية زيارات، وهو في طريقه إلى مدينة كويتا عاصمة الإقليم.

وأضاف البيان: «إن قوات الجيش شنت عملية في المنطقة شاركت فيها قوات الكماندوز والمروحيات العسكرية، ودارت معارك بين المسلحين وقوات الجيش، ما أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين، وصادر الجيش كمية من الأسلحة»، مشيرا إلى أن منظمة «جيش تحرير بلوشستان» الإرهابية المحظورة تبنت عملية اختطاف الضابط، دون تفاصيل عن العملية.