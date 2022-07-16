شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبي يؤكد شرعية إدارة مؤسسة النفط الحالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي، أمس الجمعة، حيادية قطاع النفط واستقرار المؤسسة الوطنية للنفط الممثلة بمجلس الإدارة الذي يضم العاملين بالقطاع كافة في البلاد، وشددت في بيان على شرعية مجلس الإدارة الحالي برئاسة مصطفى صنع الله.

وكانت المؤسسة الليبية للنفط أكدت في بيان، أمس الأول الخميس، التقارير الواردة بشأن وجود عدد من السيارات المسلحة في نطاق مبنى المؤسسة الرئيسي بالعاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن هذه السيارات تشير إلى تبعيتهم للغرفة الأمنية المشتركة بمصراتة.

ومن ناحيته، قال مصطفى صنع الله: إن المسؤولين التنفيذيين والشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، ما زالوا يعترفون به رئيسا بعد أن قالت الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا، «إنها استبدلته وعينت رئيسا جديدا في مقر الشركة».

وقال صنع الله ليل الخميس/ الجمعة، إنه لا يزال في طرابلس ويعمل على ما وصفها بجهود «التخفيف» لحل الأزمة، دون أن يوضح تلك الجهود.

وقال: دون ضغط دولي قد تؤدي الأزمة إلى ظهور مؤسسة نفط وطنية موازية، كما حدث خلال الحرب الأهلية الأخيرة في البلاد عندما حكمت إدارتان متنافستان في الشرق والغرب، وتابع: «إذا لم يكن هناك التزام كما حدث سابقا من المجتمع الدولي، فهذا متوقع».

وينذر قرار رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، يوم الثلاثاء، باستبدال صنع الله، بتفاقم الأزمة السياسية في ليبيا، ويهدد بانزلاق المؤسسة الوطنية للنفط إلى ساحة الاقتتال الداخلي بين الفصائل، والذي كانت تتجنبه إلى حد كبير خلال سنوات الصراع.

وعين الدبيبة رئيس مجلس إدارة جديدا للمؤسسة، هو فرحات بن قدارة، في مقر الشركة أمس الأول، بعد نشر ميليشيا مسلحة في المبنى.

وشددت المؤسسة في بيانها الخميس، على أن حماية المبنى واجب وطني تجاه كل شخص غيور على هذا الصرح، الذي يمثل كل الليبيين، محملة في الوقت نفسه الميليشيا المسلحة ومن يكلفها بالوجود في أسوار المقر الرئيسي للمؤسسة، مسؤولية أي عمل تقوم به، سواء بعرقلة عمل الإدارات العاملة بها أو موظفيها بشكل اعتيادي أو غيره.

ودخل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقالة عبدالحميد الدبيبة، على خط الأزمة، رغم عدم شرعية وجوده، وفقا لتكليف البرلمان حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، إذ علق على طلب رئيس مجلس الدولة خالد المشري بسحب قراره بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال الدبيبة في خطاب موجه إلى المشري: «نشكركم على رأيكم الاستشاري غير الملزم لمجلس الوزراء، وإن هذا الأمر لا يعنيكم وليس في نطاق اختصاصكم».

وكان المشري قد حذر من أن قرار الدبيبة في هذا التوقيت المفصلي الذي تمر به البلاد قد يؤدي إلى تفكيك المؤسسة وانقسامها، الأمر الذي سيعود بكارثة حقيقية على الاقتصاد الوطني ويزيد من معاناة البلاد.