عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الفرص الواعدة.. السعودية والعراق يبحثان تعزيز التعاون

السبت 16 يوليه 2022

الخليج 365

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي أوجه التعاون بين البلدين.



جاء ذلك خلال لقاء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والكاظمي في جدة الجمعة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص التعاون الواعدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية.

حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.

فيما حضر من الجانب العراقي، وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير النفط إحسان عبدالجبار إسماعيل، ووزير التجارة الدكتور علاء أحمد حسن، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور عبدالستار هادي الجنابي.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد أكد أن سياسة العراق الخارجية تتبع مبدأ "تصفير المشاكل"، مشددا على أن بلاده لن تكون بوابة لتهديد دول الجوار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده قبيل توجهه إلى مدينة جدة بالسعودية، للمشاركة في قمة جدة والتي يشارك فيها قادة دول الخليج، إضافة للعراق ومصر والأردن والولايات المتحدة والمقررة السبت.

وقال الكاظمي خلال المؤتمر، إن مؤتمر جدة سيناقش آفاق التعاون في ملفات الطاقة والتغير المناخي ولن يناقش موضوع التطبيع مطلقاً"، مشيراً إلى أن "هناك محاولات للتشويش على استعادة العراق لدوره بالمنطقة.