عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي.. مباحثات لتعزيز العلاقات

السبت 16 يوليه 2022

الخليج 365

عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس الأمريكي جو بايدن جلسة مباحثات رسمية.



واستعرض الاجتماع علاقات الصداقة التاريخية بين السعودية وأمريكا، وبحث أوجه التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، ومناقشة سبل مواجهة التحديات بالمنطقة والعالم، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب الاجتماع، لقد أجريت مباحثات موسعة ومهمة مع العاهل السعودي وولي العهد، ونشيد بقرار السعودية فتح مجالها الجوي أمام جميع الناقلات المدنية.

وأضاف خلال كلمة مساء الجمعة، نعمل من أجل إعادة دمج العراق وإبعاده عن إيران، واتفقنا على تكثيف الجهود من أجل تمديد الهدنة في اليمن.

وتابع لن نترك فراغا في الشرق الأوسط للصين أو روسيا، وبحثنا الاحتياجات الأمنية والعسكرية للسعودية لمواجهة التهديدات.

وقبيل الاجتماع، التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، الرئيس الأمريكي الذي وصل إلى المملكة، في ختام أول جولة له بمنطقة الشرق الأوسط منذ توليه المنصب في يناير/كانون الثاني 2021.

وبحسب "واس"، فقد استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأمريكي لدى وصوله إلى قصر السلام في جدة.