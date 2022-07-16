رفع حالة القوة القاهرة في ليبيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت اللجنة التنسيقية لحراك الهلال النفطي والحقول النفطية، اليوم الجمعة، من مدينة بنغازي الليبية "افتتاح كل الحقول والموانئ ‏النفطية، ورفع حالة القوة القاهرة عن كل الموانئ النفطية الليبية‎".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في قاعة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي.

السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أعرب ، عن قلقه البالغ إزاء التطورات بشأن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

ودعا نورلاند، إلى تجنب المواجهة المسلحة على خلفية رفض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قرار حكومة الوحدة الوطنية بتشكيل مجلس إدارة جديد برئاسة فرحات بن قدارة.

وقال نورلاند، في بيان صحفي،: إننا "نتابع بقلق بالغ التطورات المحيطة بالمؤسسة الوطنية للنفط، والتي تعتبر حيوية لاستقرار ليبيا وازدهارها، وظلت مستقلة سياسياً وكفوءة تقنيًا تحت قيادة مصطفى صنع الله".

وأضاف السفير الأمريكي، أنه "يجوز الطعن في قرار استبدال مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في المحكمة، ولكن يجب ألا يصبح موضوع مواجهة مسلحة".

وأوضح ريتشارد: أنه "يبدو أن اعتبارات السياسة العامة الرئيسية لليبيا في هذا الصدد هي إعادة إنتاج النفط والغاز بالفعل، من أجل معالجة القضايا الملحة التي تؤثر على حياة كل ليبي، وخاصة نقص الكهرباء في ليبيا"، بالإضافة إلى "آلية ليبية معمول بها لإدارة ومراقبة الإيرادات بشفافية".

وتابع نورلاند: "هل سيدرك القادة الليبيون من جميع الأطراف أن هذه التطورات تظهر مرة أخرى الحاجة الملحة للإرادة السياسية للتوصل إلى حل وسط، وتمهيد المرحلة الفورية للمصالحة والانتخابات".