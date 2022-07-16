صورة العناق الحار بين ولي العهد والكاظمي تثير تفاعلا

عانق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وذلك لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة لحضور "قمة جدة للأمن والتنمية". وبعد وصول الكاظمي عقد الطرفان اجتماعا مغلقا، وانتشرت صورة اللقاء بين ولي العهد والكاظمي وتناقلتها وسائل الإعلام العراقية التي ركزت على عمق العلاقات بين الطرفين وسط تحليلات تقول إن المنطقة تمر بمرحلة من الانفتاح وعلى كافة الأصعدة.



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