الأمير محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد البحرين ورئيس الوزراء العراقي بمطار جدة

كما وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى جدة، اليوم، للمشاركة في "قمة جدة للأمن والتنمية". وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.
كما كان في الاستقبال، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي (الوزير المرافق)، وسفير العراق لدى المملكة الدكتور عبدالستار الجنابي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.
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