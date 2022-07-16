إعلان حالة الطوارئ في أنحاء بريطانيا

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه تم إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء بريطانيا بسبب ارتفاع قياسي في درجات الحرارة.

وأفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أصدرت خدمة الأرصاد الجوية met office إنذارا باللون الأحمر لتعلن مدى خطورة ارتفاع درجات الحرارة الذي ستشهده البلاد خلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين حيث ستصل درجة الحرارة الى 40 درجة وتتجاوز 40 بالقرب من العاصمة لندن.

وأكدت الهيئة تعتبر هذه الدرجات قياسية حيث لم يتم تسجيلها من قبل في سجل الأرقام القياسية في بريطانيا حيث كانت أعلى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق كانت 38.7 درجة في كامبريدج عام 2019.

وأشارت لم تكن بريطانيا هي الوحيدة التي أصدرت الإنذارات الحمراء؛ بل شهدت دول أسبانيا وفرنسا والبرتغال ارتفاعات كبيرة الفترة الماضية حيث سجلت الأخيرة درجة حرارة وصلت إلى 47 درجة وتعرضت فرنسا وأسبانيا لاندلاع الحرائق حيث أكلت النيران الكثير من الغابات.