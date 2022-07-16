بايدن: اتفاقيات لحماية السعودية

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن اجتماعه في السعودية تطرق إلى وقف إطلاق النار في اليمن والذي يناقش منذ 4 أشهر، ولكن لأول مرة منذ سنوات تلتزم السعودية بالحديث حول وقف إطلاق النار في اليمن مع عملها على توصيل المساعدات الإنسانية لليمنيين.

وأوضح بايدن، في مؤتمر صحفي بالمملكة العربية السعودية، أن اجتماعه تضمَّن أيضا مناقشة حماية السعودية من أي تهديدات دولية ولا سيما التهديد الإيراني وأذرعه، وتوصلنا لاتفاقات على العقود المقبلة والتي سوف تستثمر خلالها السعودية في تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس والسادس بالتعاون مع الشركاء من أجل الاستثمار أيضا في مشروعات البنية التحتيتة بما يضمن تنافسية حقيقية ضد الصين.

المجال الجوي

وقال "بايدن"، خلال كلمته على هامش زيارته للمملكة السعودية والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "آمل أن يؤدي فتح المجال الجوي امام الرحلات من وإلى إسرائيل إلى تطبيع أوسع في العلاقات".

وأضاف: "أنجزنا بعض الأعمال المهمة مع السعوديين"، مضيفا: "تم إجراء مباحثات مهمة مع الملك سلمان وولي العهد السعودي".

وقال بايدن في كلمة عقب مباحثات عقدها مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان في جدة، "نشيد بقرار السعودية بفتح مجالها الجوي أمام جميع الناقلات المدنية، وبفضل المشاورات مع القيادة السعودية تمكنا من فتح المجال الجوي للمملكة أمام كل شركات الطيران".

وأكد بايدن أنه عقد مباحثات مهمة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف بايدن أنه "بفضل الدبلوماسية الصامتة على مدى أشهر، حققنا الكثير من الإنجازات"، مشيراً في هذا الصدد إلى أن السعودية ستفتح سماءها وأجواءها لكل الطائرات الحاملة للمدنيين.

وتابع "هذا أمر مهم جداً، وإنجاز كبير جداً وهو يعني أن الأجواء السعودية باتت مفتوحة للطيران من وإلى إسرائيل".

وأردف بايدن "بحثت مع المسؤولين السعوديين مسألة الطاقة والحاجة لمد الأسواق بما تحتاج وأتوقع خطوات عملية من الرياض".

وأوضح أنه اتفق مع القيادات في السعودية على تعميق الهدنة وتمديدها في اليمن.

كما أعلن الرئيس الأمريكي عن الاتفاق على على شراكات مع السعودية بشأن تقنية الجيل الخامس 5G.

وعقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، اجتماعاً مع الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وصل المملكة في زيارة رسمية ليومين، بحضور مسؤولين من البلدين.