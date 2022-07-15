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بدء توافد المشاركين في قمة جدة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء توافد المشاركين في قمة جدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 يوليه 2022

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بدأ أعضاء الوفود المشاركة في قمة جدة العربية – الأمريكية في التوافد، اليوم الجمعة، على المدينة بعد ساعات من وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن.

 

ومن المقرر أن تُعقد قمة تضم دول ، بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن، مع الولايات المتحدة، غدًا السبت.

 

ووصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى مدينة جدة، حيث كان في استقباله ولي العهد الأمير .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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