بدء توافد المشاركين في قمة جدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 يوليه 2022

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بدأ أعضاء الوفود المشاركة في قمة جدة العربية – الأمريكية في التوافد، اليوم الجمعة، على المدينة السعودية بعد ساعات من وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن.



ومن المقرر أن تُعقد قمة تضم دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن، مع الولايات المتحدة، غدًا السبت.

ووصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى مدينة جدة، حيث كان في استقباله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.