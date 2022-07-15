اتفاق على فتح معبر "اللنبي" بين الأردن وإسرائيل على مدار 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 يوليه 2022

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أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن وزيرة المواصلات والنقل الإسرائيلية ميراف ميخائيلي وطاقمها كانوا على اتصال منذ عدة أشهر بجهات أمريكية ومغربية وفلسطينية؛ من أجل العمل على فتح معبر جسر ”اللنبي“ (جسر الملك حسين)، الذي يربط بين الأردن وإسرائيل، بصورة متواصلة.



وقالت ميخائيلي في تغريدة باللغة العربية على حسابها في تويتر: ”بعد جهودٍ بذلتها بوساطة المغرب، تم الاتفاق على بدء التحضيرات لفتح معبر اللنبي على مدار ٢٤ ساعة يومياً عند الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة“.

وأضافت: ”بودي أن أشكر الرئيس بايدن وجلالة الملك محمد السادس والمغرب على التزامهم لدفع مسيرة السلام والنمو الاقتصادي في المنطقة“.