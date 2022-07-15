«مغنية إسرائيلية ترفض مصافحة بايدن» .. عبد الله رشدي: لو كانت عربيةً مسلمةً لرأينا ضِباعَ بني عِلمانَ يلتهمونها حَيَّةً

الشارقة - اميمة ياسر - نشر الداعية عبد الله رشدي ، مقطع فيديو لموقف بين الرئيس الأمريكي بايدن والمغنية الإسرائيلية الشهيرة يوفال ديان ، حيث رفضت يوفال مصافحة بايدن وذلك لتدينها .

وعلق عبد الله على المشهد قائلاً : لو كانت عربيةً مسلمةً لرأينا ضِباعَ بني عِلمانَ يلتهمونها حَيَّةً ولرأينا سيولاً من التُّهَمِ تُكالُ لها!

وأضاف عبد الله : فهل سيحترمُ العلمانيون العربُ حريةَ المرأةِ المتدينةِ المسلمةِ كما احترموا حُريَّةَ المُتدينة الصهيونية!؟

أوأمت بيدها أنها لا تصافح الرجال

امتنعت المغنية الإسرائيلية يوفال ديان عن مصافحة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأنها متدينة.

وغنت ديان في حفل أقامه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مساء الخميس، على شرف الرئيس الأمريكي لمناسبة منحه وسام الشرف الرئاسي.

وعلى ما يبدو، فإن الرئيس الأمريكي تأثر كثيرا فوقف واقترب من المغنية ومد يده لها لمصافحتها.

وابتسمت المغنية للرئيس الأمريكي وأحنت تجاهه ولكنها أوأمت بيدها أنها لا تصافح الرجال.

وأوضح هرتسوغ لبايدن أن ديان، بصفتها امرأة يهودية ملتزمة، تتجنب الاتصال الجسدي المباشر مع الرجال.

وأوضحت ديان، للقناة الإسرائيلية السابعة، أنها لم تقصد عدم الاحترام في رفض مصافحة الرئيس الأمريكي.

وأكدت أنها أوضحت قبل العرض أنها لن تكون قادرة على مصافحة أفراد من الجنس الآخر.

وقالت: "في الأسبوع الماضي، أثناء الاستعدادات للحفل، حرصت على إخطار الجميع من مكتب الرئيس عدة مرات أنني أمتنع عن الاتصال الجسدي [مع أفراد من الجنس الآخر]."

وأضافت: "لم تكن لدي نية، لا سمح الله، في إهانة أحد. أردت فقط أن أمثل بلدنا بشرف بينما بقيت وفية لقيمي كامرأة شابة متدينة".