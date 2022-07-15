شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل نائب التنسيقية يواصل جولاته الميدانية بدائرته فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولاته الميدانية بدائرته بالإسكندرية، حيث التقى أهالى عزبة سلام جمعية عيون أهالى الرمل للاستماع إلى مشاكلهم والسعى إلى توصيلها للجهات المختصة.

وقال النائب محمد إسماعيل، إن دورهم الأساسى هو توصيل صوت المواطن.

يذكر أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، استجاب من قبل للطلب الذى تقدم به النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتخصيص قطار تحيا مصر لأهالى النوبة لقضاء اجازة عيد الأضحى.

وتوجه النائب محمد إسماعيل لقطار تحيا مصر للاطمئنان على أهالى النوبة خلال رحلتهم، متمنيا لهم الوصول لديارهم آمنين، مهنئا الأهالى بعيد الأضحى المبارك.