شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس تشارك فى الجلسة العاشرة للبرلمان الدولى للتسامح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضو البرلمان الدولى للتسامح والسلام، ورئيس لجنة بناء السلام، فى انعقاد الجلسة العاشرة للبرلمان الدولى للتسامح.

عُقدت الجلسة العاشرة فى مجلس النواب بالمملكة المغربية فى الفترة ما بين 13 - 15 يوليو الجارى، بمشاركة ما يقرب من 90 برلمانًا حول العالم.

وألقت النائبة مرثا محروس كلمتها داخل مقر مجلس المجلس فى العاصمة الرباط، بحضور رئيس مجلس النواب المغربى راشيد الطالب، ودوارتى باتشيكو رئيس الاتحاد البرلمانى العربى وأحمد الجروان رئيس المجلس العالمى للتسامح.

وأشادت النائبة مرثا محروس خلال كلمتها بالعلاقات المصرية المغربية الأصيلة والتى تتسم بالخصوصية فى العديد من المجالات الثقافية والسياحية والاقتصادية.