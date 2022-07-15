شكرا لقرائتكم خبر عن مدونة السلوك بالحوار الوطنى: الحوار الوطنى ليس طقسًا شكليًا بل تفاعليا جادا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطنى، التى أصدرها مجلس الأمناء، أن الحوار الوطنى ليس مجرد عملية إجرائية، كما أنه ليس طقساً شكلياً، بل هو حوار تفاعلى جاد، وأنه من المنتظر أن ينتهى إلى توصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق الفعلى، فى حدود الإمكانيات المتاحة، وطبقا للظروف المناسبة، وللمعايير السياسية والأمنية والاقتصادية والمجتمعية.

وتضمنت المدونة أن غاية الحوار الوطنى النهائية زيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحكم مناقشاته وقراراته وتوصياته الموضوعية، والمصلحة العامة فى مفهومها الأعم والأشمل.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطنى قد أصدر مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطنى، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق الحوار الوطنى بتاريخ 26 أبريل الماضى، وعلى قرار مجلس أمناء الحوار الوطنى رقم (1) لسنة 2022 بتشكيل المجلس، وعلى اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء.