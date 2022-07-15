شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "المحامين" تبدأ تلقى طلبات الترشح على منصب النقيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ النقابة العامة للمحامين، تلقى طلبات الترشح لمنصب النقيب العام، خلفا للنقيب الراحل رجائى عطية، بداية من غدا السبت الموافق 16 يوليو حتى الأربعاء الموافق 20 يوليو، بمقر النقابة العامة بالقاهرة.

وأصدر مجدى سخى القائم بأعمال نقيب المحامين، قرارا بتشكيل لجنة لتلقى طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين، وتضمن القرار أن تشكل اللجنة من مجدى فهمى، نبيل الشافعى، محمود فهمى، وذلك بمقر النقابة العامة، وفقا للقرار الصادر بجلسة 8 مايو 2022.