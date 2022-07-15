بايدن: أجريت مباحثات مهمة مع الملك سلمان وولي العهد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، في كلمة ألقاها من جدة حيث يقوم بزيارة تستمر حتى السبت، إنه أجرى مباحثات مهمة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان

وأعلن بايدن أن قوات حفظ السلام في تيران وصنافير ستغادر مواقعها، مما سيساهم في تطوير هذه المنطقة للاستثمارات والسياحة.

وشدد بايدن على أن "السعودية ساهمت في تثبيت ودعم الهدنة" التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن، مضيفا: "اتفقت مع القيادة السعودية على تعميق الهدنة وتمديدها".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه بحث مع القيادة السعودية "الاحتياجات الأمنية والعسكرية للسعودية لمواجهة التهديدات" كما ناقش معها "ملف أمن الطاقة".

كما كشف عن اتفاق الطرفين "على شراكات بشأن تقنية انترنت الجيل الخامس 5G ". وفي السياق نفسه، قال بايدن إن واشنطن لن تترك "فراغاً في الشرق الأوسط لروسيا والصين".