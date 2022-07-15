الطريق الوحيد عبر محمد بن سلمان.. عنوان صحيفة أمريكية يثير تفاعلا كبيرا

وقالت الصحيفة في تقريرها المنشور، الخميس: "المملكة العربية السعودية التي سيزورها الرئيس بايدن هذا الأسبوع هي دولة يتم إعادة تشكيلها".
وتابعت: "مع تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على أسعار النفط والاعتقاد بأن إيران تعمل على توسيع قدراتها النووية، يحتاج السيد بايدن فجأة إلى مساعدة المملكة العربية السعودية - ويجب أن يواجه حقيقة أن الطريقة الوحيدة للحصول عليها هي من خلال الأمير محمد بن سلمان".
وأضافت: "بصرف النظر عن نتيجة الرحلة، فإن صورة السيد بايدن وهو يلتقي بالأمير محمد على أرضه الخاصة ستوفر تأكيدًا لمكانة الشاب الملكي على رأس إحدى أهم الدول في الشرق الأوسط وتعزز رؤيته الخاصة بالشرق الأوسط والمملكة ومكانتها القوية في العالم".
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