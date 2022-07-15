خادم الحرمين يلتقي الرئيس الأمريكي

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام بجدة، مساء الجمعة، الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ورحب خادم الحرمين بالرئيس الأمريكي والوفد المرافق له، في المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، كما حضره من الجانب الأمريكي، وزير الخارجية انتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

جلسة مباحثات

واستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الجمعة في قصر السلام في جدة، في مستهل زيارة بايدن للمملكة للمشاركة في القمة الخليجية +3 مع الأردن ومصر والعراق، غدا السبت.