لماذا سميت سيارة بايدن بـ"الوحش" وكم ثمنها

استقل الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال جولته في منطقة الشرق الأوسط السيارة الرئاسية المعروفة باسم "الوحش"، والتي يقدر ثمنها بنحو 1.5 مليون دولار. وتحمل السيارة الليموزين الرئاسية التي استقلها بايدن لوحة معدنيه عليها رقم 46 (باعتبار أنه الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة).

وتعرف سيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باسم "الوحش" لكبر حجمها ووزنها.

وسيارة الرئيس الأمريكي من طراز "كاديلاك" ومصنوعة خصيصا للخدمة السرية الأمريكية، وقادرة على استيعاب نحو 7 ركاب بشكل مريح.

وتقدر تكلفة السيارة "الوحش" بنحو 1.5 مليون دولار حسبما ورد في تقرير فيديو نشرته (CNN)، ويزأر بداخلها محرك 8 إسطوانات، وهي مجهزة بأجهزة رؤية ليلية، وبإغلاق محكم يوفر الحماية ضد مواد القتال الكيميائية، وإطارات مضادة للرصاص، وأبواب فولاذية يبلغ سمكها نحو 20 بوصة، وتحتوي على أكياس دم توائم فصيلة دم بايدن.

وسيارة "الوحش" الحالية تم دخولها الخدمة عام 2018 كبديلة للنسخة السابقة التي كانت في الخدمة من 2009، وكان أول من استخدمها هو الرئيس السابق دونالد ترامب، وهناك أكثر من سيارة "الوحش" لدى الرئاسة الأمريكية بهدف التمويه أو الاستبدال حال وجود أعطال.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يجري زيارة إلى الشرق الأوسط تستغرق 3 أيام في الفترة من 13 إلى 16 يوليو الجاري، وتشمل إسرائيل وفلسطين والسعودية.