وتعرف سيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باسم "الوحش" لكبر حجمها ووزنها.
وسيارة الرئيس الأمريكي من طراز "كاديلاك" ومصنوعة خصيصا للخدمة السرية الأمريكية، وقادرة على استيعاب نحو 7 ركاب بشكل مريح.
وتقدر تكلفة السيارة "الوحش" بنحو 1.5 مليون دولار حسبما ورد في تقرير فيديو نشرته (CNN)، ويزأر بداخلها محرك 8 إسطوانات، وهي مجهزة بأجهزة رؤية ليلية، وبإغلاق محكم يوفر الحماية ضد مواد القتال الكيميائية، وإطارات مضادة للرصاص، وأبواب فولاذية يبلغ سمكها نحو 20 بوصة، وتحتوي على أكياس دم توائم فصيلة دم بايدن.
وسيارة "الوحش" الحالية تم دخولها الخدمة عام 2018 كبديلة للنسخة السابقة التي كانت في الخدمة من 2009، وكان أول من استخدمها هو الرئيس السابق دونالد ترامب، وهناك أكثر من سيارة "الوحش" لدى الرئاسة الأمريكية بهدف التمويه أو الاستبدال حال وجود أعطال.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يجري زيارة إلى الشرق الأوسط تستغرق 3 أيام في الفترة من 13 إلى 16 يوليو الجاري، وتشمل إسرائيل وفلسطين والسعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا سميت سيارة بايدن بـ"الوحش" وكم ثمنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.