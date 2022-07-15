شكرا لقرائتكم خبر عن الشياطين الحمر تستهدف التعاقد مع سفاح تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تستعد إدارة اليونايتد للتعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش جناح نادي تشيلسي الإنجليزي، خلال المريكاتو الصيفي الحالي، يأتي ذلك فى إطار إستعدادات الفريق لتدعيم خط هجوم الفريق فى الموسم الجديد وتري إدارة الشياطين الحمر أن اللاعب سيمثل إضافة قوية للفريق.

فى الوقت التي تراها الإدارة أنها فرصة جيدة للاعب لإستعادة بريقه ومستواه المعهود الذي ظهر به مع أياكس الهولندي، لا سيما أن اللاعب لم يقدم المستوي المستوي المعهود له مع تشيلسي.

موقف اللاعب من اللعب فى صفوف اليونايتد

ويري النجم المغربي أنه فى حاجة للخروج من صفوف البلوز، حتي يتم تسليط الضوء عليه بشكل أكثر، خاصة أن تشيلسي أصبح يحظي بعدد كبير من النجوم، ويخشي أن يتم الإعتماد على الإنجليزى رحيم ستيرلينج بدلا منه فى الموسم الجديد.

وأكد اللاعب لمصادر قريبة منه، أنه ما زال في حيرة من أمره فى الإنضمام لصفوف اليونايتد خلال الفترة الحالية من عدمه، مؤكدا إنه يحب اللعب فى دوري الأبطال، الشئ الذي سيفتقده إذا انضم لليونايتد، حيث إنه في هذه الحالة سيحتاج أن يتنازل ويقبل اللعب فى الدوري الأوربي.

وأضاف أن أصدقائه يأمنون بموهبته بشكل كبير، ويدعمونه بإستمرار، فالكثير منه أخبره أن اليونايتد قد يكون بوابته لضمان اللعب بصفة أساسية على عكس البلوز، مما يتيح له تقديم إبداعاته الكروية، خصوصا أن اللاعب يمتلك للمهارة العالية.

موقف إدارة البلوز من رحيل اللاعب لليونايتد

وتسعي إدارة تشيلسي لبناء فريق قوي خلال الموسم القادم، بعد أن أنهت ضم ستيرلينج وكوليبالي، وفى الطريق لإنهاء التفاوض حول النجم الفرنسي كيمبيمبي، وتري أن فى حالة تقدم اليونايتد لعرض مالي جيد للاعب، أنها لن تمانع فى بيع اللاعب، خاصة أن اللاعب يحصل على راتب سنوي ضخم مع الفريق يتجاوز 6 مليون يورو.

زياش يرفض ميلان لأمور مادية

وفى سياق متصل حاول نادي ميلان الإيطالي، ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، فى الوقت الذي حددت فيه إدارة النادي الإيطالي أنها لن تدفع أكثر من 4.5 مليون يورو للاعب فى الموسم الواحد، الشئ الذي يعد أقل بكثير مما يحصل عليه اللاعب مع ناديه الحالي.

وتمني إدارة ميلان النفس أن يقوم اللاعب بتخفيض قيمة عقده ويتنازل عن جزء مما كان يحصل عليه مع البلوز، فى الوقت الذي يتمسك اللاعب بحصوله على نفس القيمة المادية التي يحصل عليها مع فريقه الحالي، فى ترقب لما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة.

حكيم زياش مع تشيلسي