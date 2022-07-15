«زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية» .. مصطفى بكري: جو بايدن لن يخيف العرب

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق واسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" ، إن الأمة العربية ليست لقمة سائغة فى يد الغرب.

وأضاف بكري ، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيواجه الكثير من الرفض من الدول العربية خلال جولته بالمنطقة، بسبب موقفه من القضية الفلسطينية، واستهانته بقضايا العرب.

وتابع بكرى: جو بايدن لن يخيف العرب، ولن يستطيع التعامل مع الوطن العربي على أنه مجرد أدوات من أجل الحصول على النفط.

وعقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اجتماعاً مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بحضور مسؤولين من البلدين.

بايدن في السعودية

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، اليوم (الجمعة)، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن وفقا لجريدة عكاظ السعودية.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين، بالرئيس بايدن والوفد المرافق له، في السعودية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضره من الجانب الأمريكي، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.