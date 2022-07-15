شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد رياض محرز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تجديد عقد الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الجمعة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ليستمر حتى عام2025.

رياض محرز يجدد عقده مع مانشستر سيتي

رياض محرز

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"يسعدنا أن نعلن أن محرز قد وقع على تمديد عقده لمدة عامين".

أول تعليق من رياض محرز

وقال ‏رياض محرز في تصريحات عبر الموقع الرسمي:" أنا سعيد للغاية بتوقيع عقدي الجديد، لقد استمتعت بكل دقيقة من وقتي هنا، شرف لي ومن دواعي سروري أن أكون جزءًا من هذا النادي الرائع".

‏وتابع:" أود أن أشكر بيب وكافة أفراد الجهاز الفني، على الطريقة التي ساعدوني بها في التطور كلاعب ودفعوني لمواصلة التحسن، الآن أريد فقط أن أحاول وألعب دوري في مساعدة فريقي على النجاح في الموسم المقبل وما بعده."



‏وأكد:"من الواضح أنني سجلت العام الماضي العديد من الأهداف وساعدت الفريق على تحقيق أشياء مثل أي شخص آخر. أعتقد أنني أمر بلحظات جيدة للغاية ".

‏واختتم:" قابلت هالاند في الاجازة العام الماضي، قال إنه يريد أن يأتي حقًا، قلت له يجب أن تقوم بذلك لأن السيتي أفضل نادي في العالم، بعد عام أصبح معنا".

من هو رياض محرز

رياض كريم محرز من مواليد 21 فبراير 1991، هو لاعب كرة قدم جزائري، يلعب كجناح مع نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الدولي الجزائري انضم إلى صفوف مانشستر سيتي، في 10 يوليو 2018، بعقد مدته خمس سنوات، من ليستر سيتي، حيث بلغت رسوم انتقاله 60 مليون جنيه إسترليني، كأغلى لاعب كرة قدم أفريقي، وأغلى رسوم انتقال حصل عليه ليستر سيتي.

ماذا قدم رياض محرز مع مانشستر سيتي؟

رياض محرز، خاض 189 مباراة في جميع المسابقات مع مانشستر سيتي، ونجح في تسجيل 63 هدفًا وتقديم 43 تمريرة حاسمة، كما ساهم في تحقيق لقب الدوري الممتاز ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة.