'راجمات صواريخ'.. كييف تعلن وصول أول دفعة من بريطانيا

وكتب ريزنيكوف على "تويتر": "وصلت أول راجمات صواريخ M270 ستكون رفيقة جيدة لـHIMARS في المعركة. شكرا لشركائنا".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن لندن لن تتخلى عن خطط تزويد أوكرانيا براجمات الصواريخ M270، والتي تم نقلها لكييف بالتنسيق مع الولايات المتحدة.



كما أعلن عزم بلاده على توفير قذائف موجهة يصل مداها إلى 70 كم لهذه الأنظمة.