انت الان تتابع خبر تحديد موعد اولى جلسات دعوى تويتر ضد إيلون ماسك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشفت سجلات محكمة امريكية، اليوم الجمعة، أن قاضية ستعقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل للاستماع للدفوع الخاصة بطلب شركة تويتر النظر في دعوى أقامتها ضد إيلون ماسك.
وكانت "تويتر" قد رفعت دعوى ضد إيلون ماسك لإلزامه بالاتفاق الذي توصلت إليه معه لشراء منصتها للتواصل الاجتماعي بمبلغ 44 مليار دولار.
وحددت القاضية كاثلين ماكورماك مستشارة محكمة ديلاوير العليا "جلسة مدتها 90 دقيقة تبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في ويلمينجتون للنظر في القضية".
وحددت القاضية كاثلين ماكورماك مستشارة محكمة ديلاوير العليا "جلسة مدتها 90 دقيقة تبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في ويلمينجتون للنظر في القضية".