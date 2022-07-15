انت الان تتابع خبر تحديد موعد اولى جلسات دعوى تويتر ضد إيلون ماسك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت سجلات محكمة امريكية، اليوم الجمعة، أن قاضية ستعقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل للاستماع للدفوع الخاصة بطلب شركة تويتر النظر في دعوى أقامتها ضد إيلون ماسك.