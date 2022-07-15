العراق.. أنصار مقتدى الصدر يستعرضون قوتهم في شوارع بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 يوليه 2022

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احتشد مئات الآلاف من أنصار رجل الدين العراقي مقتدى الصدر في شوارع بغداد تلبية لدعوته إلى إقامة صلاة الجمعة في استعراض للقوة أمام خصومه السياسيين.



وتعهد الصدر، الزعيم الشيعي الذي احتل حزبه المركز الأول في الانتخابات العامة التي أجريت، في أكتوبر/ تشرين الأول، بحل الجماعات المسلحة العراقية القوية الموالية لإيران ومحاسبة السياسيين العراقيين الفاسدين.

لكن الصدر أمر جميع النواب عن حزبه، وعددهم 74، أي حوالي ربع أعضاء البرلمان، بالاستقالة، الشهر الماضي، بعد أن فشلت محاولاته بتشكيل حكومة خالية من الأحزاب المدعومة من إيران التي هيمنت على العديد من مؤسسات الدولة لسنوات.