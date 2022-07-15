مقتل ضابط مختطف من الجيش الباكستاني

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وأوضح بيان صادر عن الجيش، أن المقدم لايق مرزا بيغ، تم اختطافه برفقة أحد أقاربه قبل يومين، من قبل مجموعة مسلحة مكونة من 12 شخصا، وهو في طريقه إلى مدينة كويتا عاصمة الإقليم.وأضاف أن قوات الجيش شنت عملية في المنطقة شاركت فيها قوات الكماندوز والمروحيات العسكرية، ودارت معارك بين المسلحين وقوات الجيش، مما أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين، وصادر الجيش كمية من الأسلحة، مشيرا إلى أن منظمة «جيش تحرير بلوشستان» الإرهابية المحظورة تبنت عملية اختطاف الضابط.
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