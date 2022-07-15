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مقتل ضابط مختطف من الجيش الباكستاني

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- بواسطة أيمن الوشواش - قتل ضابط في الجيش الباكستان بعد تعرضه للاختطاف على يد مسلحين في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الجيش، أن المقدم لايق مرزا بيغ، تم اختطافه برفقة أحد أقاربه قبل يومين، من قبل مجموعة مسلحة مكونة من 12 شخصا، وهو في طريقه إلى مدينة كويتا عاصمة الإقليم.

وأضاف أن قوات الجيش شنت عملية في المنطقة شاركت فيها قوات الكماندوز والمروحيات العسكرية، ودارت معارك بين المسلحين وقوات الجيش، مما أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين، وصادر الجيش كمية من الأسلحة، مشيرا إلى أن منظمة «جيش تحرير بلوشستان» الإرهابية المحظورة تبنت عملية اختطاف الضابط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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