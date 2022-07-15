السيول تجرف مخيمات النازحين باليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توفى شخص وأصيب آخرون أمس الأول، وتعرضت منازل ومخيمات نازحين لأضرار متفاوتة جراء تدفق السيول في محافظة مأرب، شرقي اليمن، عقب أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف ورياح قوية، شهدتها المحافظة وعدد من المحافظات المجاورة.

وقالت مصادر محلية، «إن السيول تسببت في جرف مركبات وألحقت أضرارا كبيرة في مخيمات النازحين والمنازل حول المدينة».

من جانبه قال سيف بن ناصر مثنى، مدير الوحدة التنفيذية، عضو مجلس القيادة الرئاسية في مأرب، «إن هطول الأمطار وتدفق مياه السيول الجارفة وهبوب الرياح القوية تسببت في جرف وهدم عشرات الآلاف من مخيمات النازحين».

وتحتضن مأرب، أكثر من مليوني نازح، أي نسبة 62% من إجمالي النازحين.