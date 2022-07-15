السيول تجرف مخيمات النازحين باليمن

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وقالت مصادر محلية، «إن السيول تسببت في جرف مركبات وألحقت أضرارا كبيرة في مخيمات النازحين والمنازل حول المدينة».من جانبه قال سيف بن ناصر مثنى، مدير الوحدة التنفيذية، عضو مجلس القيادة الرئاسية في مأرب، «إن هطول الأمطار وتدفق مياه السيول الجارفة وهبوب الرياح القوية تسببت في جرف وهدم عشرات الآلاف من مخيمات النازحين».
وتحتضن مأرب، أكثر من مليوني نازح، أي نسبة 62% من إجمالي النازحين.
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