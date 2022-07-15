مرتزقة يعلقون عمل قوات أممية بمالي

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وينطبق التعليق على كل الأفراد العسكريين وعناصر الشرطة في القوة التابعة للأمم المتحدة البالغ قوامها 13 ألف عنصر حتى إشعار آخر، حسبما قالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان بالبريد الالكتروني.وبحسب وكالة بلومبيرج للأنباء، ألقت مالي القبض على الجنود الإيفواريين، ووصفتهم بأنهم مرتزقة دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.
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