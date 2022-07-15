شكرا لقرائتكم خبر مرتزقة يعلقون عمل قوات أممية بمالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمرت القيادة العسكرية في مالي بوقف موقت لكل عمليات تناوب قوات الأمم المتحدة، وذلك بعد مرور أيام على القبض على 49 جنديا من كوت ديفوار كانوا يساندون مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وينطبق التعليق على كل الأفراد العسكريين وعناصر الشرطة في القوة التابعة للأمم المتحدة البالغ قوامها 13 ألف عنصر حتى إشعار آخر، حسبما قالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان بالبريد الالكتروني.

وبحسب وكالة بلومبيرج للأنباء، ألقت مالي القبض على الجنود الإيفواريين، ووصفتهم بأنهم مرتزقة دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.