روسيا تضع الصحافة الاستقصائية في القائمة السوداء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية بأن موسكو أدرجت مجموعة من المواقع المتخصصة في الصحافة الاستقصائية في القائمة السوداء، بعدما نشر بعضها معلومات سببت إحراجا للحكومة الروسية.

وذكرت إنترفاكس أن الادعاء العام في روسيا وضع في القائمة السوداء صحيفة «ذي إنسايدر» وموقع «بيلنجكات» للصحافة الاستقصائية، وكلاهما جمع معلومات عن موضوعات إخبارية وضعت الكرملين في صورة سيئة مثل تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني عام 2020 وإسقاط طائرة ركاب فوق أوكرانيا في عام 2014.

ويعد موقع «ذي إنسايدر» صحيفة الكترونية مستقلة يديرها المحرر الروسي رومان دوبروخوتوف، في حين يركز موقع «بيلنجكات»، ومقره بريطانيا، على التحقق من الحقائق والمعلومات الاستخباراتية.

كما أدرج الادعاء العام في روسيا منظمة مبادرة القانون في أوروبا الوسطى والشرقية، والتي يقع مقرها في جمهورية التشيك.

وردا على وضعها على القائمة السوداء، قالت منظمة مبادرة القانون في أوروبا الوسطى والشرقية «إنها تأسست بغرض تقديم برامج التدريب في المجال القانوني وتبادل المهنيين، كما تم إدراج موقع ستكتينج بيلنجكات على القائمة السوداء.

وهذا الحكم يرفع عدد المنظمات المدرجة على القائمة السوداء في روسيا إلى 56 وصنفت الحكومة الروسية بالفعل صحيفة «ذي إنسايدر» وموقع «بيلنجكات» للصحافة الاستقصائية كعملاء أجانب، وهو تصنيف يستخدم لوصم العديد من المنظمات التي تسعى للعمل في روسيا، سواء أكانت تتلقى دعما أجنبيا أم لا.