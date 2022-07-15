ترمب ينعى زوجته السابقة إيفانا

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وقال على منصة «تروث» للتواصل الاجتماعي: «أشعر بالحزن البالغ لإبلاغ جميع من أحبوها، وهم كثيرون، إن إيفانا ترمب قد وافتها المنية في منزلها في نيويورك».وأضاف «لقد كانت امرأة رائعة وجميلة ومدهشة، وخاضت حياة رائعة وملهمة».
وتوجهت الشرطة إلى منزل إيفانا ترمب في منطقة مانهاتن في نيويورك، وليس من المشتبه وجود جريمة وراء الوفاة.
يذكر أن إيفانا هي والدة ابنة الرئيس إيفانكا ونجليه دون جونيور وإيريك. وكان ترمب قد اقترن بها عام 1977 وانفصلا عام 1992.
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