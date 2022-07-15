أمير مكة في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إلى جدة في المملكة العربية السعودية وذلك بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وكان أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقدمة مستقبلي بايدن في مطار جدة والسفيرة السعودية لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان. ويُتوقّع أن يلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأمريكي، ويعقد الطرفان جلسة مباحثات. كما سيلتقي بايدن في المملكة مسؤولين من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن.



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