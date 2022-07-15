طائرة الرئيس الأمريكي تصل جدة

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وزير الاقتصاد والتخطيط: 9 عقود جسدت قوة الشراكة بين الرياض وواشنطن
أكَّد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متانة وعمق العلاقات التي تربط بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة...
الحجرف: قمة جدة فرصة للتعامل مع تحديات الأمن الاستقرار
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف أهمية انعقاد قمة جدة للأمن والتنمية، التي تنطلق أعمالها في...
ولي العهد يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن
استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في قصر السلام بجدة اليوم، الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة...
أمير مكة في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي
وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إلى جدة في المملكة العربية السعودية وذلك بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن...
سفيرة المملكة في واشنطن تؤكد أهمية وجود تحالف سعودي أميركي فعال
قالت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، في مقال نشرته على موقع مجلة...
ما الملفات التي ستناقشها القيادة السعودية مع بايدن
وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، قبل قليل، إلى السعودية. ويُتوقّع أن يلتقي خادم الحرمين الشريفي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس...
واشنطن بوست: السعودية تملك الكروت الأقوى
يرافق الرئيس الأمريكي في زيارته الرسمية إلى السعودية، أكثر من 100 صحفي وصحفية، وهو رقم أكبر من أي زيارة سابقة وهو ما يؤكد اهتماما...
بايدن ولابيد يوقعان إعلان القدس لمواجهة التهديدات وإيران
كثّف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس، غداة وصوله إلى إسرائيل، محادثاته مع القادة الإسرائيليين، وبحث معهم الملفات الساخنة، كما...
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