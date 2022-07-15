طائرة الرئيس الأمريكي تصل جدة

وزير الاقتصاد والتخطيط: 9 عقود جسدت قوة الشراكة بين الرياض وواشنطن أكَّد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متانة وعمق العلاقات التي تربط بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 16 ذو الحجة 1443 هـ 16 ذو الحجة 1443 هـ

الحجرف: قمة جدة فرصة للتعامل مع تحديات الأمن الاستقرار أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف أهمية انعقاد قمة جدة للأمن والتنمية، التي تنطلق أعمالها في... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 16 ذو الحجة 1443 هـ 16 ذو الحجة 1443 هـ

ولي العهد يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في قصر السلام بجدة اليوم، الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 16 ذو الحجة 1443 هـ 16 ذو الحجة 1443 هـ

أمير مكة في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إلى جدة في المملكة العربية السعودية وذلك بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 16 ذو الحجة 1443 هـ 16 ذو الحجة 1443 هـ

سفيرة المملكة في واشنطن تؤكد أهمية وجود تحالف سعودي أميركي فعال قالت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، في مقال نشرته على موقع مجلة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 16 ذو الحجة 1443 هـ 16 ذو الحجة 1443 هـ

ما الملفات التي ستناقشها القيادة السعودية مع بايدن وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، قبل قليل، إلى السعودية. ويُتوقّع أن يلتقي خادم الحرمين الشريفي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 16 ذو الحجة 1443 هـ 16 ذو الحجة 1443 هـ

واشنطن بوست: السعودية تملك الكروت الأقوى يرافق الرئيس الأمريكي في زيارته الرسمية إلى السعودية، أكثر من 100 صحفي وصحفية، وهو رقم أكبر من أي زيارة سابقة وهو ما يؤكد اهتماما... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 16 ذو الحجة 1443 هـ 16 ذو الحجة 1443 هـ

بايدن ولابيد يوقعان إعلان القدس لمواجهة التهديدات وإيران كثّف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس، غداة وصوله إلى إسرائيل، محادثاته مع القادة الإسرائيليين، وبحث معهم الملفات الساخنة، كما... القدس: الوكالات القدس: الوكالات 16 ذو الحجة 1443 هـ 16 ذو الحجة 1443 هـ

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