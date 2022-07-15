شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يعُلن التعاقد مع كريستيان إريكسين في ثاني صفقات الشياطين الحُمر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد تعاقده مع الدولى الدنماركي كريستيان إريكسين لاعب فريق توتنهام السابق في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادًا للموسم الكروى الجديد 2022-2023.

مانشستر يونايتد يعُلن التعاقد مع إريكسن

ونشر فريق مانشستر يونايتد في بيان رسمي له اليوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر يوليو الجاري عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"يسر نادي الشياطين الحمر اليوم أن نؤكد انضمام كريستيان إريكسين إلى نادينا".

ويعتبر إريكسن ثاني صفقات الفريق الإنجليزي بعد التعاقد مع تيريل مالاسيا من صفوف فريق فينورد الهولندي في صفقة كلفت خزائن الشياطين الحُمر مقابل 13 مليون جنيه إسترليني.

وأكد النادي في البيان الصادر أن مدة التعاقد مع صاحب الـ30 عامًا لمدة ثلاثة سنوات ليبقي في مانشستر يونايتد حتى عام 2025.

إريكسن في الدوري الإنجليزي

جدير بالذكر أن كريتسيان إريكسن سبق وأن لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق توتنهام هوتسبير وبرينتفورد لمدة 6 أشهر فقط في العام المنصرم، وخاض في البريميرليج 237 مباراة ككل حيث سجل 52 هدف وقام بصناعة 71 تمريرة حاسمة.