تذكير لإضافة نص بديل للصور.. ميزة جديدة من تويتر

نيويورك: تعمل شركة ”تويتر“، على اختبار ميزة جديدة عبر منصتها الرقمية توصي بوضع ”تذكيرات لإضافة نص بديل للصور“ المرفقة بالتغريدة المنشورة.

والنص البديل (Alternative Text) هو وصف دقيق مكتوب لما هو موجود بالصورة.

وتعد ميزة ”Alt Text to image“ من ”تويتر“ ذات أهمية كبيرة بالنسبة للأشخاص المكفوفين، أو ضعاف البصر الذين يعتمدون على برامج قراءة الشاشة لفهم التغريدات التي تحتوي على صور أو لقطات شاشة أو نشرات إعلانية.

ويمكن للمستخدمين كتابة وإضافة نص بديل للصور وملفات ”GIF“ قبل تحميلها على المنصة.

وقال المتحدث باسم ”تويتر“، شاوكي أمدو، إن الميزة الجديدة تم إطلاقها لمجموعة صغيرة من المستخدمين على كافة إصدارات منصة التغريدات؛ أي نظامي ”iOS“ و“أندرويد“، و“الويب“ أيضا، مشيرا إلى أنه سيتم طرحها على نطاق أوسع في الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف أمدو: ”سيتمكن المستخدمون من تشغيل وإيقاف الخدمة الجديدة عن طريق الإعدادات.. والتذكير سيظهر على شكل نافذة منبثقة قبل نشر الصور على المنصة دون نص بديل، على غرار النافذة المنبثقة التي تشجع المستخدمين على قراءة منشور ما قبل إعادة تغريده“.