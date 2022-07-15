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موجة حر غير مسبوقة تقتل العشرات في اسبانيا

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بغداد - ياسين صفوان - لقي 84 شخصا مصرعهم خلال 3 أيام جراء موجة حر غير مسبوقة تشهدها إسبانيا، حيث سجلت الحرارة 45 درجة مئوية.
وأكد معهد "كارلوس الثالث" للصحة إلى أنه "بين 10 و12 تموز، توفي 84 شخصا في إسبانيا بسبب ارتفاع درجات حرارة الهواء، فيما ذكرت صحيفة "نيوس" أن معظم الضحايا تزيد أعمارهم عن 85 عاما".

ورفعت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية مستوى التحذير من الطقس في معظم المناطق إلى الأصفر (خطر) والبرتقالي (خطر كبير) بسبب موجة الحر.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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