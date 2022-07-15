إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مكيشيفة في صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، إحباط مخططاً إرهابياً لاستهداف منطقة مكيشيفة جنوبي محافظة صلاح الدين.



وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قوة من اللواء 35 في الحشد الشعبي، نفذت عملية أمنية في منطقة مكيشيفة جنوبي محافظة صلاح الدين، حيث عثرت خلالها على 280 قاذفة و60 قنبلة هاون تعود لفلول داعش الإرهابي".



وأشارت إلى أن "داعش كان ينوي استخدام أسلحة الكدس لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المواطنين وقطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية لكن قواتنا كانت بالمرصاد".