شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو هدف محمد صلاح العالمي اليوم في شباك كريستال بالاس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سجل النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول هدف عالمي اليوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر يوليو الجارى في شباك فريق كريستال بالاس في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقان مساء اليوم في تايلاند استعدادًا لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023.

هدف محمد صلاح اليوم

وكان النجم المصري محمد صلاح قد دخل بديلًا في شوط المباراة الثاني وفي الدقيقة الأولى من عمر الشوط وبالتحديد في الدقيقة السادسة والاربعين سجل الهدف الثاني لصالح فريق ليفربول بطريقة ولا أروع بعدما استلم الكرة من ترينت أليكسندر أرنولد ليضعها في الشباك بنجاح.

ليفربول وكريستال بالاس

وكانت نتيجة وفعاليات الشوط الأول قد أنتهت على واقع تقدم فريق ليفربول بهدف دون رد، ومنذ بداية اللقاء وحاول الفريقين حتى وصلت الدقيقة الحادية عشر عندما سجل النجم الإنجليزي جوردان هندرسون الهدف الأول لصالح الريدز ليفربول بطريقة جميلة أيضًا.

وفي الشوط الثاني دفع كلا الفريقين بأكثر من لاعب من أجل معرفة التوليفية الجديدة التي سيلعب بها كل مدير فني في الموسم الجديد من البريميرليج خاصة أنه سوف ينطلق في الأيام القليلة القادمة بمشاركة 18 فريق.