عندما تتحول الموجة الحارة إلى «جحيم».. كيف تندلع حرائق الغابات؟

الدمام - شريف احمد - تسببت الموجة العالمية الحارة في وقوع العديد من حوادث حرائق الغابات، والتي ظهرت بأفريقيا متمثلة في المغرب، وأوروبا في فرنسا والبرتغال.

ثلاث مناطق بالمغرب

في المغرب قالت السلطات المغربية، اليوم الجمعة، إنها تسعى جاهدة للسيطرة على بعض الحرائق المندلعة في ثلاث مناطق بشمال المغرب، كما تمكنت من نقل وإسعاف عدد من السكان.

وتجاوزت درجات الحرارة 45 درجة مئوية، بسبب الموجة شديدة الحرارة لتتراوح بين 49 و50 درجة.

وبحسب "رويترز"، فإن بيانات وزارة الداخلية أفادت بأن السلطات استطاعت السيطرة على الحريق المسجل بغابة المبيكا بمدينة العرائش، وتطويق الحريق الذي تعرفه غابة الساحل المنزلة بجماعة الساحل بنفس المنطقة.

والتهمت النيران نحو 2224 فدانا بإقليم العرائش "مع انتقال النيران إلى بعض المساكن".

وأمّنت السطات نقل 1100 أسرة من مساكنها انطلاقا من 15 تجمعا سكنيا متواجدا بالقرب من أماكن الحرائق حفاظا على سلامة السكان ودرءا لكافة المخاطر، فيما أعلنت عن وفاة شخص في الحادث.

ووقعت حرائق أيضا في زومي والمقريصات التابعتين لإقليم وزان، قالت السلطات إن "الجهود متواصلة من أجل السيطرة على الحريق الغابوي"، مضيفة أنها عززت "الموارد البشرية ووسائل وآليات التدخل الأرضي والجوي".

وأضافت أن الحريق في هذا الإقليم أتى على 519 فدانا تقريبا حتى صباح اليوم، دون تسجيل خسائر في الأرواح.

كما اتسعت المساحة المحترقة في غابة باب أزهار بإقليم تازة في شمال شرق البلاد إلى 988 فدانا دون تسجيل خسائر بشرية.

وقالت السلطات إنها أمنت نقل 420 شخصا من ثماني مناطق مختلفة قريبة من الغابة المشتعلة.