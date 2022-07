أبزر المرشحين لخلافة جونسون.. من هي بيني موردنت الأوفر حظا؟

الدمام - شريف احمد - لم يصمد رئيس الحكومة البريطانية وزعيم حزب المحافظين بوريس جونسون أمام المشاكل المتفاقمة أمام حكومته والضغوط التي مورست عليه فقرر التنحي عن منصبه.

وأعلن جونسون استقالته من قيادة حزب المحافظين بعد سلسلة من الاستقالات داخل حكومته، لتبرز عدة شخصيات التي في مقدورها أن تتولى زعامة الحزب وبالتالي رئاسة الحكومة خلفا له.

وفي جولة ثانية من التصويت الداخلي لحزب المحافظين، تقلص عدد المتنافسين على مقعد رئيس الحكومة إلى 5 أشخاص، كان على رأسهم وزير المالية المستقيل ريشي سوناك، متقدماً على وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت.

وحصل ريشي سوناك على 101 صوت من أصوات نواب حزب المحافظين، بينما حصلت بيني موردنت على 83 صوتاً، وحلت وزيرة الخارجية ليز تراس ثالثة مع 64 صوتاً.

واستُبعدت المدعية العامة سويلا برافرمان المكلّفة تقديم الاستشارة القانونية للحكومة عن السباق إثر حصولها على 27 صوتاً فقط، فيما بقيت وزيرة المساواة السابقة كيمي بادينوك والنائب توم توغندهات وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية، في السباق بحصولهما على 49 و32 صوتاً على التوالي.

ومن المقرر إجراء جولات تصويت آخر الأسبوع المقبل إذ يحاول حزب المحافظين الحاكم تصفية قائمة المرشحين والإبقاء على اثنين منهم فقط قبل بدء العطلة البرلمانية في 21 يوليو الجاري.

وسيتم اختيار رئيسا للحزب من بينهما في تصويت مخصص للمنتسبين إلى الحزب، على أن يتم الإعلان عن النتيجة في 5 سبتمبر.

كان استطلاع لموقع "يوغوف"، المتخصص باستطلاعات الرأي، أظهر تصدر الوزيرة السابقة بيني موردنت قائمة المرشحين لخلافة جونسون لرئاسة الحكومة البريطانية.

وحصلت موردنت على أعلى نسبة تصويت بين المرشحين من حزب المحافظين على منصب رئيس الوزراء، بنسبة 27 %، بينما جاءت النائبة كيمي بادونش في المركز الثاني بنسبة 15 %، وفي المركز الثالث جاء وزير الخزانة السابق ريتشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس بنسبة متساوية 13 %. — Penny Mordaunt (@PennyMordaunt)

Thank you to everyone who has supported me, together we’re going to make a real difference. pic.twitter.com/gQmBf07Jdk