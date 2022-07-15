بريطانيا تحمل روسيا «المسؤولية الكاملة» عن وفاة بول يوري الذي كان يعتقله الانفصاليون في دونيتسك

الحرب في أوكرانيا (أ ف ب).

حملت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الجمعة روسيا «المسؤولية الكاملة» عن وفاة بول يوري، بعد إعلان الانفصاليين الموالين لروسيا في أوكرانيا أن البريطاني الذي كانوا يعتقلونه توفي.

وقالت تراس «صدمت لسماع التقارير عن وفاة عامل الإغاثة البريطاني بول يوري أثناء احتجازه من وكلاء لروسيا في أوكرانيا»، مضيفة «على روسيا أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».