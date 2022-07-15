15 يوليو , 2022
الحرب في أوكرانيا (أ ف ب).
حملت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الجمعة روسيا «المسؤولية الكاملة» عن وفاة بول يوري، بعد إعلان الانفصاليين الموالين لروسيا في أوكرانيا أن البريطاني الذي كانوا يعتقلونه توفي.
وقالت تراس «صدمت لسماع التقارير عن وفاة عامل الإغاثة البريطاني بول يوري أثناء احتجازه من وكلاء لروسيا في أوكرانيا»، مضيفة «على روسيا أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تحمل روسيا «المسؤولية الكاملة» عن وفاة بول يوري الذي كان يعتقله الانفصاليون في دونيتسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.