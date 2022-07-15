الولايات المتحدة ستستأنف الرحلات إلى محطة الفضاء الدولية مع روسيا

15 يوليو , 2022 محطة الفضاء الدولية (أ ف ب). أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها ستستأنف الرحلات إلى محطة الفضاء الدولية مع روسيا رغم محاولتها عزل موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا. وقالت وكالة الفضاء الأميركية ناسا في بيان «لضمان مواصلة عمليات محطة الفضاء الدولية بشكل آمن وحماية أرواح رواد الفضاء وضمان استمرار الوجود الأميركي في الفضاء، ستستأنف ناسا دمج طواقم مركبات الفضاء الأميركية و(الصاروخ) سويوز الروسي».

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