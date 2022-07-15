جو بايدن في زيارة الى السعودية بدعوة من العاهل السعودي

الرياض: تستمر جولة الرئيس الأميركي جو بايدن الشرق أوسطية، وفي اليوم الثاني للجولة وبدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، يقوم بايدن بزيارة، إلى المملكة العربية السعودية، الجمعة، حيث سيعقد محادثات مع العاهل السعودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتتناول المباحثات أوجه التعاون بين البلدين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.
كما يتضمن جدول الزيارة في يومها الثاني، حضور قمة خليجية بحضور ومشاركة قادة مصر والأردن والعراق، لدعم وتعزيز جهود التعاون والتنسيق المستمر بين الشركاء في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.
وفي هذا السياق، قال الرئيس بايدن، الخميس، إن الهدف من زيارته للمملكة العربية السعودية يتمثل في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأضاف أن سبب زيارته إلى المملكة أكبر من مجرد مراعاة المصالح الأميركية، مشيراً إلى أن الزيارة فرصة لتصحيح الأخطاء السابقة بالانسحاب من المنطقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي جمعه برئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، يائير لابيد، ضمن زيارته لتل أبيب.
وترتبط الرياض وواشنطن بعلاقات استراتيجية في جميع المجالات.
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