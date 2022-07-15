انت الان تتابع خبر بايدن يصل السعودية قادما من تل ابيب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إلى مدينة جدة السعودية قادما من تل أبيب في أول زيارة للممكلة منذ توليه الرئاسة.
وبثت وسائل إعلام سعودية لقطات للحظة هبوط طائرة بايدن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة.
وكان بايدن قد غادر إسرائيل في وقت سابق على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية في رحلة جوية، هي الأولى بين اسرائيل والمملكة الخليجية.
ولم يسبق لأي رئيس أمريكي أن توجه جوا مباشرة من إسرائيل إلى السعودية، لكن الزيارة تأتي وسط مؤشرات على انفتاح بين الدولتين اللتين لا ترتبطان بعلاقات دبلوماسية.
وكان بايدن قد غادر إسرائيل في وقت سابق على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية في رحلة جوية، هي الأولى بين اسرائيل والمملكة الخليجية.
ولم يسبق لأي رئيس أمريكي أن توجه جوا مباشرة من إسرائيل إلى السعودية، لكن الزيارة تأتي وسط مؤشرات على انفتاح بين الدولتين اللتين لا ترتبطان بعلاقات دبلوماسية.