انت الان تتابع خبر 'انفراجة قريبة'.. الكشف عن تفاهمات جديدة في ملف تشكيل الحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

اكد النائب المستقل هيثم الفهد، اليوم الجمعة، ان مبادرة المستقلين لتشكيل الحكومة المقبلة ما زالت قائمة وهنالك تفاهمات متقدمة في هذا الملف، مستغربا تركيز وسائل الإعلام على قضية مكلف رئاسة الوزراء واهمال الملف الأهم وهي مرشح منصب رئيس الجمهورية.

