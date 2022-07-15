اخبار العالم

'انفراجة قريبة'.. الكشف عن تفاهمات جديدة في ملف تشكيل الحكومة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر 'انفراجة قريبة'.. الكشف عن تفاهمات جديدة في ملف تشكيل الحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

اكد النائب المستقل هيثم الفهد، اليوم الجمعة، ان مبادرة المستقلين لتشكيل الحكومة المقبلة ما زالت قائمة وهنالك تفاهمات متقدمة في هذا الملف، مستغربا تركيز وسائل الإعلام على قضية مكلف رئاسة الوزراء واهمال الملف الأهم وهي مرشح منصب رئيس الجمهورية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا