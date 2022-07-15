شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر ليفربول وكريستال بالاس اليوم يلا شوت yalla shoot تعليق عربي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام اليوم الجمعة الموافق 15 يوليو الجاري مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول وكريستال بالاس في المباراة الودية التي تجمع الفريقان ضمن التحضيرات لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

ليفربول وكريستال بالاس

وكانت نتيجة مباراة الشوط الأول قد أنتهت على واقع تقدم فريق ليفربول بهدف دون رد عن طريق لاعب خط الوسط جوردان هندرسون في الدقيقة الحادية عشر من عمر وزمن اللقاء، في المباراة التي تشهد تواجد النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء، وجاءت تشكيلة الريدز على النحو التالي:

حراسة ا لمرمى: أدريان.

لمرمى: أدريان. خط الدفاع: ميلنر، كوناتي، جويل ماتيب، تسيميكاس.

خط الوسط: هندرسون، جونز، هارفي إليوت.

خط الهجوم: تشامبرلين، لويس دياز، فيرمينو.

بث مباشر ليفربول