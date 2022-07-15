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بث مباشر ليفربول وكريستال بالاس اليوم يلا شوت yalla shoot تعليق عربي

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محمد الفلاح - تقام اليوم الجمعة الموافق 15 يوليو الجاري مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول وكريستال بالاس في المباراة الودية التي تجمع الفريقان ضمن التحضيرات لبطولة الممتاز 2022-2023.

ليفربول وكريستال بالاس

وكانت نتيجة مباراة الشوط الأول قد أنتهت على واقع تقدم فريق ليفربول بهدف دون رد عن طريق لاعب خط الوسط جوردان هندرسون في الدقيقة الحادية عشر من عمر وزمن اللقاء، في المباراة التي تشهد تواجد النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء، وجاءت تشكيلة الريدز على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: أدريان.
  • خط الدفاع: ميلنر، كوناتي، جويل ماتيب، تسيميكاس.
  • خط الوسط: هندرسون، جونز، هارفي إليوت.
  • خط الهجوم: تشامبرلين، لويس دياز، فيرمينو.

بث مباشر ليفربول 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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