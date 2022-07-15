شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسيطر على بعض حرائق الغابات وإجلاء 1100 أسرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت فرق الإطفاء بالمملكة المغربية، بمساعدة القوات المسلحة الملكية اليوم، من السيطرة على الحريقين الذين شبا في غابتين قرب إقليم العرائش، وإجلاء حوالي 1100 أسرة من القاطنين قرب المناطق المنكوبة الذين احترقت منازلهم ونفقت قطعانهم، وذلك بعد تعبئة جميع الوسائل المتاحة لإخماد الحرائق بما فيها طائرات الإطفاء.

وأفادت مصادر من الوقاية المدنية المغربية، أنه تم العثور على جثة متفحمة، وتسجيل ارتفاع المساحة التي طالتها النيران إلى ما يناهز 900 هكتار بالمنطقة.

أما في إقليم تازة فقد تم إلى صباح اليوم، تسجيل ارتفاع المساحة التي طالتها النيران إلى ما يقارب 400 هكتار دون تسجيل خسائر بشرية.

وحسب نفس المصادر، فإن الجهود مستمرة بإقليم وزان من أجل احتواء النيران والحيلولة دون انتقالها إلى التجمعات السكنية المجاورة على مستوى الإقليم، بعد أن أتت النيران على حوالي 210 هكتارات من الغطاء الغابوي، دون تسجيل خسائر بشرية.